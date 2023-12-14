Зеленський виступив по відеозв'язку на саміті ЄС щодо України

Президент Володимир Зеленський у четвер вранці виступив по відеозв'язку на зустрічі Європейської ради (саміті Євросоюзу), повідомляє Європейська правда.

Президент України не є учасником Європейської ради (саміту ЄС), оскільки до цього органу входять тільки керівники держав ЄС. Однак президент Євроради має повноваження одноосібно, не отримуючи одностайної згоди усіх держав, запрошувати на засідання також гостей.

За даними видання, раніше розглядалася також можливість особистого візиту Зеленського до Брюсселя (від минулого тижня президент України здійснював серію закордонних поїздок), однак у ЄС не підтвердили можливість особистої присутності українського президента на саміті.

Саміт ЄС 14-15 грудня в Брюсселі розглядатиме, серед іншого, питання про початок переговорів про вступ України до ЄС та про середньострокову фінансову допомогу Україні.