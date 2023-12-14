Лідери ЄС жартують в очікуванні важкого саміту щодо України

Лідери країн Євросоюзу прогнозують дуже складні переговори на своэму саміті у четвер та в п'ятницю через обговорення серії важливих рішень щодо України та жартують, що зустріч може вийти за межі графіку не на один день, повідомляє Європейська правда.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас, коментуючи ймовірність схвалення програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро або ж її альтернативи, сказала, що лідери докладуть максимум зусиль, щоб затвердити цю програму без застосування запасного "плану Б".

"Якщо це буде абсолютно глухий кут, якщо ми просидимо тут багато днів, до Різдва, а може й до нового року – тоді подумаємо про "план Б" , – пожартувала вона.

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що "спакував багато сорочок", тому що чекає складних переговорів.

"Це займе стільки часу, скільки займе" , – додав він, та наголосив, що постало питання про довіру до ЄС як об'єднання.