Путін у відповідь на скаргу про ціну яєць розповів про любов до яєчні

Президент Росії Володимир Путін у відповідь на питання про ціну яєць, розповів, що вранці він любить їсти яєчню.﻿ Про це він заявив на "прямій лінії" 14 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Так, одна із росіянок поскаржилася Путіну на високі ціни на яйця.

"Дорога Ірино Олександрівно. Зовсім нещодавно розмовляв з міністром сільського господарства (Дмитром Патрушевим — ред.), питав, як у нього з яйцями, каже "все гаразд" — на що я йому відповів: "А ось у громадян наших проблеми" , — відповів жінці Путін.

За його словами, "проблеми" з яйцями почалися через "високий попит".

"Я сам із задоволенням яєчню їм. Свого часу міг штук десять зрання навернути" , — розповів глава Кремля.

Путін також пообіцяв росіянам, що ситуація з яйцями "буде поліпшуватися".