Путін у відповідь на скаргу про ціну яєць розповів про любов до яєчні
Президент Росії Володимир Путін у відповідь на питання про ціну яєць, розповів, що вранці він любить їсти яєчню. Про це він заявив на "прямій лінії" 14 грудня, повідомляє Ділова столиця.
Так, одна із росіянок поскаржилася Путіну на високі ціни на яйця.
"Дорога Ірино Олександрівно. Зовсім нещодавно розмовляв з міністром сільського господарства (Дмитром Патрушевим — ред.), питав, як у нього з яйцями, каже "все гаразд" — на що я йому відповів: "А ось у громадян наших проблеми", — відповів жінці Путін.
За його словами, "проблеми" з яйцями почалися через "високий попит".
"Я сам із задоволенням яєчню їм. Свого часу міг штук десять зрання навернути", — розповів глава Кремля.
Путін також пообіцяв росіянам, що ситуація з яйцями "буде поліпшуватися".