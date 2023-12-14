Зеленський: Нерішучість ЄС щодо України буде перемогою Путіна

Володимир Зеленський вважає, що у разі нерішучості лідерів Євросоюзу результати саміту ЄС будуть перемогою Володимира Путіна. Про це йдеться у виступі президента на засіданні Європейської ради, повідомляє Європейська правда.

Як повідомлялося, президент України виступив перед лідерами ЄС по відеозв’язку на запрошення президента Євроради Шарля Мішеля.

Володимир Зеленський нагадав, що від початку 2023 року Росія не отримала вагомих здобутків ані на полі бою, ані на міжнародній арені, і закликав європейських лідерів уникнути зміни цього тренду через свою нездатність ухвалити рішення на саміті в Брюсселі.

"Сьогодні – день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві. Люди в Європі не зрозуміють, якщо "нагородою" за зустріч у Брюсселі стане задоволена посмішка Путіна" , – заявив він.

Президент наголосив, що перед початком саміту провів низку переговорів з лідерами ЄС і "не почув жодного контраргументу, чому б нам не реалізувати план, погоджений усією Європою". Президент на став згадувати жодного прізвища, але з контексту виходить, що йдеться про Віктора Орбана, якому Зеленський ставив саме таке питання.

Зеленський вважає, що результатом саміту має бути рішення про згоду на той календарний план початку руху України до ЄС, який раніше схвалила Єврокомісія.

"Був чіткий графік для ЄС – сьогодні день для політичного рішення у відповідь на те, чого ми досягли. Йдеться про відкриття переговорів про вступ з Україною. А в березні наступного року – про затвердження переговорних рамок для просування вперед" , – нагадав він, закликавши лідерів підтвердити цей графік.

Також президент України, не називаючи імені Орбана, поставив під сумнів його багаторазові твердження про те, що Україна нібито не виконала своїх зобов’язань.