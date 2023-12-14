У Нацбанку розповіли, чому курс долара перетнув позначку 37 гривень

У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.﻿ Про це стало відомо з брифінгу НБУ, повідомляє Економічна правда.

Там зазначили, що ще до війни наприкінці року курс гривні дещо знижувався, адже попит на валюту зростав. Ця ж ситуація спостерігається і наразі.

"Збільшення попиту зумовило більш активну участь НБУ на ринку. якщо середньоденний показник у листопаді був 112 млн грн, станом на грудень середній показник 147 млн грн" , - пояснив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Раніше Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку на 14 грудня на рівні 37,0245, порівняно із 36,9861 напередодні.

Нагадаємо, сьогодні НБУ вчергове знизив﻿ облікову ставку – до 15%.