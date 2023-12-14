У Міноборони Румунії заявили про падіння безпілотника на своїй території

Міністерство оборони Румунії заявляє, що безпілотник, збитий під час чергової атаки Росії на українську портову інфраструктуру на Дунаї, впав на румунську територію, повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що БПЛА залишив вирву глибиною 1,5 метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 кілометрів від українського порту Рені.

Румунські винищувачі F-17 і військові літаки Eurfighter, що належать члену НАТО Німеччині, були підняті в повітряний простір Румунії, йдеться в заяві міністерства. Додається, що через інцидент розпочато розслідування.

У міністерстві наголосили, що Румунія рішуче засуджує удари Росії по українській цивільній інфраструктурі.

Це вже не перше падіння збитого російського безпілотника на території Румунії. Востаннє уламки "Шахеда" падали на румунській території 4 вересня.

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