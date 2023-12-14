Естонія передасть Україні пакет військової допомоги на 80 млн євро

Уряд Естонії схвалив надання довгострокової військової допомоги Україні для захисту від російської агресії, повідомляє Європейська правда.

Згідно з повідомленням, новий пакет допомоги включає "велику кількість" протитанкових ракет Javelin, кулемети, боєприпаси для легкого озброєння, різні транспортні засоби та судна, а також водолазне спорядження.

Відомство не розголошує точні суми допомоги з міркувань безпеки. Вартість пакета становить майже 80 мільйонів євро.

"Цей пакет допомоги сформований з метою отримання максимальної користі для України без шкоди для власної обороноздатності Естонії. Ми замінюємо необхідні запаси" , – пояснив міністр оборони Ханно Певкур.

За його словами, Естонія продовжить надавати значну та стійку підтримку Україні, поки Київ не виграє війну, адже на кону не лише безпека України, але й безпека Естонії, трансатлантична та глобальна безпека в цілому.