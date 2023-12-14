Суд продовжив тримання Шуфрича в СІЗО до 9 лютого

Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, якому раніше оголосили підозру у держзраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це розповів адвокат Олександр Тананакін, повідомляє Суспільне.

Під вартою Шуфрич перебуватиме до 9 лютого. Втім захист вже готує апеляцію.

Раніше правоохоронці оголосили підозру в державній зраді народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу. Також Служба безпеки України провела у Шуфрича обшуки. Слідчі дії тривають.

У 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від партії "Опозиційна платформа — За життя".