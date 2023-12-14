В Україні масштабна повітряна тривога: вибухи в Києві та на Хмельниччині

В Україні втретє за добу оголошено масштабну повітряну тривогу. Попереджають про пуски ракет, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Станом на 15:42 повітряну тривогу було оголошено по усій території України.

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейк, який розташований в Нижньогородській області.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка" , - пише пресслужба Повітряних сил.

Зафіксовано пуски ракет

Згідно з повідомленням Повітряних сил, росіяни запустили ракети в напрямку Києва.

Вибухи в Києві

Після повідомлення про повітряну тривогу, в Києві почали лунати вибухи.

Вибухи в Хмельницькій області

"В Хмельницькій області чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише "Суспільне"

Не перша масштабна тривога

Перед цим сьогодні, 14 грудня, масштабну повітряну тривогу оголошували після 11 ранку. Тоді також було зафіксовано зліт російського винищувача.

Ще одну тривогу було оголошено після 14. Повітряні сили попередили про ризик пуску ракет з району Липецької області, Російської Федерації. Після цього ракети були зафіксовані в напрямку району Старокостянтинова Хмельницької області. Пізніше в регіоні пролунали вибухи.