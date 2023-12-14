ЗМІ: Фінляндія планує повторно закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ

Фінський уряд планує у четвер ухвалити рішення про повторне закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat з посиланням на два незалежні джерела в уряді Фінляндії.

За інформацією видання, для ухвалення рішення фінський уряд збереться сьогодні ввечері. Канцлер юстиції ще має висловити свою думку, але політична воля до закриття кордону вже є.

Це рішення пояснюють тим, що Росія знову спрямовує шукачів притулку до фінського кордону. За даними HS, підготовка до закриття кордону почалася відразу після того, як два дні тому уряд вирішив відкрити прикордонні пости Ніірала та Ваалімаа.

Раніше у вівторок уряд Фінляндії ухвалив рішення відкрити з 14 грудня до 14 січня два пункти пропуску на кордоні з РФ – Ваалімаа та Ніірала.

Пояснюючи, чому влада відкрила саме ці два пункти, було заявлено, що тим самим люди, які живуть по обидва боки кордону, зможуть відвідувати своїх родичів, водночас ці КПП найбільше підходять для дипломатичних і вантажних перевезень.

Нагадаємо, Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку.

У зв'язку з ситуацією на східному кордоні до Фінляндії прибули співробітники європейського агентства Frontex.

Останні два тижні фінсько-російський кордон перетинали лише вантажні потяги.