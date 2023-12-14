Австралія розширить програму підготовки українських військових у 2024 році, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерсмтво оборони Австралії.

З січня поточного року австралійські інструктори підготували понад 1200 українських новобранців у рамках багатонаціональної навчальної місії під керівництвом Великої Британії для підтримки національної оборони України після вторгнення Росії.

Цього тижня до Австралії повернулася остання ротація приблизно 70 інструкторів Австралійських сил оборони (ADF). Протягом наступних 12 місяців кількість інструкторів на кожній ротації збільшиться до 90.

Роль Австралії буде розширено, щоб включити програму навчання молодших командирів, зосереджену на таких сферах, як навички ведення бойових дій, включаючи міську та окопну війну, надання першої медичної допомоги в бою.

Загальна допомога Австралії Україні в грошовому еквіваленті становить близько 910 млн доларів, включаючи 730 млн доларів військової підтримки.