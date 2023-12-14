Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала"

Під час другої тривоги через зліт МіГів був приліт "Кинджала" в Хмельницькій області, під час третьої тривоги через російські винищувачі було зафіксовано ще кілька цілей, їхня доля встановлюється, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону та 24 каналу.

"Була оголошена тривога о 14.09, пізніше відбулися пуски і приліт приблизно о 14.20.

Фактично за 10 хвилин (після оголошення тривоги) вже був приліт на Хмельниччині".

Про наслідки роботи "Кинджалів" ми не говоримо, нехай ворог робить свої висновки, не будемо годувати їх інформацією".

Що саме відбулось із цими повітряними цілями, чи були вибухи чи збиття – за словами Ігната, інформація – очікується.

За попередньою інформацією, на Київщині працювала ППО.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у себе в Telegram зазначив, що постраждалих на Київщині немає. Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей не зафіксовано. Інформація перевіряється.

Що передувало: Протягом дня 14 грудня по всій Україні тричі оголошували повітряну тривогу через зліт російських винищувачів Міг-31К. Під час другої і третьої тривоги Повітряні сили повідомляли про пуск ракет.

Під час останньої тривоги мешканці Києва та області могли чути роботу протиповітряної оборони.