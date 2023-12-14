У НАТО прокоментували падіння російського дрону в Румунії

Північноатлантичний Альянс вважає, що падіння російського дрона в Румунії – тобто на території своєї держави-члена – у ніч проти четверга не було навмисним, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в коментарі виконувача обов’язків речника НАТО Ділана Вайта.

Вайт від імені Альянсу "рішуче засудив" російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю.

"НАТО не має інформації, яка б вказувала на будь-які навмисні атаки Росії проти членів Альянсу. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і залишаємось у тісному контакті з румунською владою", – додав він у соцмережі Twitter (X).

Another Russian drone crashed on #Romania's territory, in an uninhabited area, after last night's attacks on #Ukraine's port infrastructure on the #Danube. Romanian Air Force & Allied fighter jets were scrambled to conduct monitoring missions. We informed all Allies & the… — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) December 14, 2023

Як повідомлялось, у ніч на четвер безпілотник "Шахед" впав на румунській території, недалеко від кордону з Україною, за чотири кілометри від міста Грінду. На місці падіння виявили 1,5-метровий кратер. Військово-повітряні сили підняли в повітря літаки F-16 і Eurofighter Typhoon для моніторингу місцевості.

У зв'язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна.

Нагадаємо, під час атаки дронами на Одеську область цієї ночі в Одесі уламки пошкодили гуртожиток – там постраждали 11 людей, також пошкоджено 11 будівель і згоріли два авто, а в Ізмаїльському районі зруйновано складські приміщення біля порту.

650-кілометровий сухопутний кордон між Румунією і Україною став об'єктом російських атак. В останні місяці уламки безпілотників, якими РФ обстрілювала українську територію, падали на території Румунії.