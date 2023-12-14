В Ізраїлі заявили, що війна з ХАМАС триватиме більше кількох місяців

Війна Ізраїлю проти терористів угруповання ХАМАС в секторі Гази триватиме більше кількох місяців, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр оборони Йоав Галлант під час зустрічі з радником США з національної безпеки Джейком Салліваном, який знаходиться з візитом в Ізраїлі з посиланням на The Times of Israel.

"Хамас — це терористична організація, яка створювала себе протягом десяти років, щоб боротися з Ізраїлем, і вони створили інфраструктуру під землею та над землею, і її нелегко знищити. На це потрібен певний період часу — це триватиме більше кількох місяців, але ми переможемо і знищимо їх" , — підкреслив міністр.

Галлант також подікував США за підтримку Ізраїлю у війні та зусилля адміністрації президента Джо Байдена щодо звільнення заручників, захоплених терористами 7 жовтня.