Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Президент Володимир Зеленський у четвер, 14 грудня, прибув до Німеччини з неоголошеним візитом, повідомляє Європейська правда.

Про це, як повідомляє DPA, заявили в німецькій поліції.

За словами речника поліції Франкфурта, президент України приземлився у Франкфуртському аеропорту, після чого його супроводили правоохоронці на зустріч у районі Рейн-Майн.

Точні передумови перебування Зеленського в Німеччині невідомі.

З минулого тижня голова держави перебуває в закордонних поїздках, зокрема в Аргентині, США та Норвегії.

Раніше стало відомо, що Зеленський хотів бути особисто присутнім на саміті ЄС в Брюсселі, де розглядають питання вступу України в ЄС та довгострокової фінансової підтримки.

Лідери Євросоюзу були готові запросити його, однак не стали цього робити нібито через побоювання щодо реакції угорського прем'єра Віктора Орбана.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Зеленський звернувся до лідерів ЄС у четвер у режимі відеозв’язку та закликав їх лишити Путіна незадоволеним домовленостями.