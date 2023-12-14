Фінляндія повторно закриває пункти пропуску на кордоні з Росією

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен у четвер оголосила про повторне закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Росією, які були відкриті раніше цього дня, повідомляє Європейська правда.

Про це, як пише Yle, Рантанен оголосила в парламенті.

Голова фінського МВС анонсувала, що уряд ухвалить офіційне рішення про закриття східних прикордонних пунктів пропуску на позачерговому засіданні в четвер увечері.

Воно буде офіційно оголошене на пресконференції близько 18:15 (19:15 за Києвом).

Інших подробиць Рантанен не навела. Але, за даними Helsingin Sanomat, причиною стало рішення Росії дозволити нелегальним шукачам притулку знову перетинати кордон із Фінляндією.

Таким чином усі фінські КПП на кордоні з Росією знову не працюватимуть.

У вівторок уряд Фінляндії ухвалив рішення відкрити з 14 грудня до 14 січня два пункти пропуску на кордоні з РФ – Ваалімаа та Ніірала – з гуманітарних міркувань (люди, які живуть по обидва боки кордону, зможуть відвідувати своїх родичів).

Нагадаємо, Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку (детально про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

З того часі фінсько-російський кордон перетинали лише вантажні потяги.

У зв'язку з ситуацією на східному кордоні до Фінляндії прибули співробітники європейського агентства Frontex.