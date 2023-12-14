Німеччина передала Україні ще один ЗРК Patriot та боєприпаси
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, ППО, боєприпаси, автомобільна техніка, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє федеральний уряд Німеччини.
Так, Німеччина передала вже другий зенітно-ракетний комплекс "Patriot" та ракети до нього.
Також ФРН передала:
- дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;
- три безпілотні машини для розмінування;
- 14 систем виявлення дронів;
- вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;
- вісім тягачів Zetros;
- понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.
Як повідомлялось, 8 грудня Німеччина оголосила про виділення Україні чергового пакету військової допомоги.