Голова Євроради: Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою
Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою, повідомляє Європейська правда.
Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель.
"Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою", – написав Мішель у Twitter (X).
Відкриття переговорів потребує згоди всіх лідерів ЄС, зокрема й Угорщини, яка, як відомо, до останнього заявляла про спротив такому рішенню.
Як повідомляла "ЄвроПравда", у четвер вранці ключові лідери спробували переконати Орбана у потребі підтримки України. Після цього угорський лідер заявив, що не проти вступу України у ЄС, але "не бачить причин" для переговорів.
Наразі не відомо, яким чином вдалось переконати Орбана зняти блокаду.
Рішення лідерів ЄС означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку). Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.
Окрім переговорів про членство, на засіданні Європейської ради розглядають ще три важливі рішення, пов’язані з Україною.