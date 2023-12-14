Повітряні сили: Окупанти запустили ударні безпілотники з півдня
Увечері 14 грудня російські окупанти запустили ударні БпЛА з півдня України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.
"Увага! "Шахеди" з Херсонської у напрямку Миколаївської області!"
Передісторія:
- Росія 14 грудня 4 рази запускала винищувачі МіГ, через що в Україні була оголошена повітряна тривога. Під час зльотів російських винищувачів МіГ-31К 14 грудня були реальні пуски аеробалістичних ракет і хибні цілі, які ворог імітував за допомогою РЕБ, один "Кинджал" збила ППО у Київській області.