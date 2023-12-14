Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо відкриття переговорів про вступ України

Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів про вступ з Україною, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter (X).

"Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", – написав Зеленський, коментуючи повідомлення голови Євроради Шарля Мішеля про відкриття переговорів.

Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює. https://t.co/zk44CeL5Ui — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

"Є рішення про відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Я дякую всім, хто працював заради цього рішення, дякую всім, хто допомагав. Вітаю кожного українця й українку. Вітаю і всю Молдову, і тебе, Має, особисто. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу", – додав він.

Як відомо, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Відкриття переговорів потребує згоди всіх лідерів ЄС, зокрема й Угорщини, яка, як відомо, до останнього заявляла про спротив такому рішенню.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у четвер вранці ключові лідери спробували переконати Орбана у потребі підтримки України. Після цього угорський лідер заявив, що не проти вступу України у ЄС, але "не бачить причин" для переговорів.

Наразі не відомо, яким чином вдалось переконати Орбана зняти блокаду.

Рішення лідерів ЄС означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку). Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.

Окрім переговорів про членство, на засіданні Європейської ради розглядають ще три важливі рішення, пов’язані з Україною.