Британія вводить нові санкції проти Росії: подробиці

Велика Британія розширює санкції проти Росії, забороняючи експорт низки товарів, які можуть бути використані у військових чи промислових цілях. Також Британія забороняє імпорт алмазів із РФ, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві МЗС країни.

"Цей новий пакет санкцій забороняє експорт низки товарів, які можуть бути використані у військових чи промислових цілях, а також новітнього обладнання, яке Україна знайшла на полі бою, включаючи деталі машин та електроніку. Враховуючи низький рівень британсько-російської торгівлі, ці санкції забезпечать можливість продовжувати позбавляти Росію товарів, які вона може використовувати у війні.

По суті, після цього без санкцій залишиться лише гуманітарний, продовольчий та медичний експорт з низьким рівнем ризику", - йдеться у заяві.

Також країна забороняє імпорт деяких металів з Росії. Нові санкції також передбачають низку фінансових заходів, "покликаних підтримати бізнес, який вирішив вийти з Росії".

"Крім того, уряд Великої Британії запроваджує окремий закон про заборону імпорту алмазів з Росії і планує ввести заборону на допоміжні послуги, пов'язані з металами, якщо це може бути зроблено спільно з міжнародними партнерами.

Законодавство також передбачає низку фінансових заходів, спрямованих на підтримку бізнесу, який вирішив вивести капітал з Росії, а також уточнення та розширення сфери дії існуючих санкцій щодо банківських кореспондентських відносин", - додали в міністерстві.

11 грудня міністр промисловості та економічної безпеки Нусрат Гані заявила, що у Великій Британії з'явиться спеціальне відомство, яке стежитиме за виконанням санкцій.

Раніше країни "Великої сімки" (G7, до якої входять Німеччина, Велика Британія, Італія, Канада, США, Франція, Японія) домовилися про поетапне обмеження імпорту алмазів із Росії. Заборону на імпорт алмазів непромислового призначення з Росії буде запроваджено до 1 січня 2024 року.