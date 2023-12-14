Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік, рішення підтримали 80 депутатів. Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки - понад 85,3 млрд, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Бюджет планували з урахуванням реалій та потреб воєнного стану. Пріоритетне завдання - забезпечити роботу критичної інфраструктури. На допомогу ЗСУ у бюджеті попередньо передбачено 1 млрд грн.

Закон не дозволяє столиці допомагати підрозділам, які не зареєстровані на території Києва. Також закуповувати техніку чи спорядження місто, за законом, не може. Тільки перераховувати кошти за офіційним зверненням підрозділів", - пояснили в КМДА.

"Держава нас фактично позбавила можливостей допомагати військовим, забравши "військовий" ПДФО. Але ми продовжимо шукати можливості, щоб додавати більше коштів, спрямовувати їх і з інших статей, щоб максимально, як можемо, допомагати нашим захисникам" , - заявив мер Києва Віталій Кличко.

На видатки, спрямовані на допомогу військовим, ветеранам та їхнім родинам, сім’ям загиблих воїнів передбачено 742 млн грн.

При цьому найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, із яких податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) запланували в сумі 32 млрд грн, податок на прибуток підприємств становить 7,5 млрд грн. Місцеві податки - 16,8 млрд грн, кошти від продажу землі – 2,8 млрд грн.

"Основним напрямом фінансування є традиційно сфера освіти - на неї виділили понад 27,2 млрд грн, що складає понад 32% видатків міського бюджету.

На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок у кошторисі Києва запланували понад 23,8 млрд грн або 28% бюджету міста. На житлово-комунальне господарство - 8,2 млрд грн, соціальний захист - 7,8 млрд грн, охорону здоров’я - близько 6 млрд грн, культуру і мистецтво - 1,7 млрд грн, фізичну культуру і спорт - 1,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Депутати Київради також ухвалили Програму економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки.

Зазначається, що у пріоритеті програми на наступний рік - створення безпечних умов проживання й переміщення в місті, адаптація та реінтеграція в соціум учасників бойових дій і ВПО.

При цьому на капітальні видатки за програмою на 2024 рік передбачено 13,3 млрд грн, із них на будівництво й реконструкцію - 6,6 млрд грн, на капітальні ремонти - 6,7 млрд грн.

Близько 5,2 млрд грн виділять на об'єкти ЖКГ, із них 1,7 млрд грн - на локалізацію негативного впливу на довкілля полігонів твердих побутових відходів, реконструкцію та будівництво каналізаційних колекторів і об'єктів водопостачання, реконструкцію системи очищення стічних вод.

Водночас на утеплення фасадів, заміну вікон, ремонт покрівель, капремонти інженерних мереж та індивідуальних теплопунктів, а також капремонти найпростіших укриттів і захисних споруд у житловому фонді передбачено 1,89 млрд грн. На капремонт постраждалих від російської агресії об'єктів теплопостачання - 400 млн грн, модернізацію ліфтів - 504 млн грн.