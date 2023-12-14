Орбан влаштував демарш під час голосування за переговори України з ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали під час голосування лідерів країн-членів Євросоюзу за початок переговорів щодо членства України в ЄС, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє видання The Guardian, посилаючись на дипломатичні джерела.

Пізніше в своїй соцмережі Орбан оприлюднив відео, в якому пояснив, чому не погоджується на початок переговорів.

"Ми ведемо велику дискусію щодо членства України в Європейському Союзі. Позиція Угорщини чітка: Україна не готова розпочинати переговори про членство в ЄС. Це абсолютно безглузде, нераціональне та неправильне рішення починати переговори з Україною за цих обставин. І Угорщина не змінить своєї позиції. З іншого боку, 26 інших країн наполягали на прийнятті цього рішення. Тому Угорщина вирішила, що якщо 26 вирішать це зробити, вони повинні йти своїм шляхом.Угорщина не хоче розділяти це погане рішення" , — зазначив він.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 14, 2023

Колишній прем'єр Бельгії, а нині депутат Європарламенту від цієї країни Гі Верхофстадт зазначив, що Орбан зробив свій вибір між Росією та свободою.

"Орбан покинув кімнату, коли європейська мрія України була підтримана лідерами ЄС… Хоча він завжди більш ніж радий бути в одній кімнаті з Путіним. Вибір Росії замість свободи… Дух 1956 року залишив угорський режим назавжди!" , – написав Верхофстадт.

Orbán left the room when Ukraine’s European dream was supported by EU leaders… He is always more than happy to be in the room with Putin though. Choosing Russia over freedom… the spirit of 1956 had left the Hungarian regime for good ! https://t.co/fkfbJCrTAN — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) December 14, 2023

Як повідомлялось, 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.