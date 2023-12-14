Кулеба прокоментував рішення Євроради щодо початку переговорів з Україною

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував рішення Європейської ради підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС, повідомляє Європейська правда.

Свою реакцію міністр опублікував в Instagram.

Кулеба процитував одного з лідерів ЄС, який пообіцяв "не виходити із зали", поки не буде рішення стосовно переговорів з Україною.

"І це лише частково передає напругу останнього тижня. Але саме така рішучість творить історію. І віра в перемогу", – наголосив він, вітаючи з "цим історичним днем".

"Зараз мій телефон розривається від дзвінків колег-міністрів закордонних справ ЄС. І це ще один доказ, що ніщо не зупинить вступ України в ЄС, бо такою є логіка історії та воля українського народу. Я казав, кажу, і завжди повторюватиму це. А в Європі достатньо сил, які розуміють, що членство України в ЄС — це безпека і процвітання Європи", – вважає Кулеба.

Раніше стало відомо, що лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

За даними "ЄвроПравди", угорський прем'єр Віктор Орбан вийшов, коли лідери ЄС ухвалювали рішення щодо України.