Курс валют НБУ на 15 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 15 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 14 грудня знизився на 3 коп. до 36.99 за 1 долар.

Курс євро зріс на 49 коп. до 40.41 за 1 євро.

Курс рубля виріс на 1 коп. до 4.13 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 69 коп. до 47.03 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 40 коп. до 42.65 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 15 коп. до 9.38 за 1 польський злотий.