Курс валют НБУ на 15 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 15 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 14 грудня знизився на 3 коп. до 36.99 за 1 долар.
Курс євро зріс на 49 коп. до 40.41 за 1 євро.
Курс рубля виріс на 1 коп. до 4.13 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 69 коп. до 47.03 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 40 коп. до 42.65 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 15 коп. до 9.38 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.991 300
|EUR
|Євро
|40,413 000
|RUB
|Рубль
|0.413 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.034 400
|CHF
|Швейцарський франк
|42.651 100
|PLN
|Польський злотий
|9,376 000