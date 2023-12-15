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Курс валют НБУ на 15 грудня

Курс валют НБУ на 15 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 15 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 14 грудня знизився на 3 коп. до 36.99 за 1 долар.

Курс євро зріс на 49 коп. до 40.41 за 1 євро.

Курс рубля виріс на 1 коп. до 4.13 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 69 коп. до 47.03 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 40 коп. до 42.65 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 15 коп. до 9.38 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.991 300 --0.033
EUR Євро 40,413 000 +0.491
RUB Рубль 0.413 300 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 47.034 400 +0.687
CHF Швейцарський франк 42.651 100 +0.395
PLN Польський злотий 9,376 000 +0.15

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