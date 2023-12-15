ISW: Війська РФ просуваються в районі Степового поблизу Авдіївки

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили просування вперед російських військ біля Авдіївки, повідомляє Українська правда.

Російські війська продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку 14 грудня і здійснили підтверджене просування вперед.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, показують, що російські війська просунулися трохи південніше залізничної лінії, яка проходить на північний захід від Степового (приблизно 7 км на північний захід від Авдіївки).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжують важкі штурми поблизу Степового і просуваються вздовж залізничної лінії в районі Степового.

Речник української бригади, дислокованої на Авдіївському напрямку, припустив, що російські війська ведуть особливо інтенсивні обстріли на ділянці між Степовим і залізничною лінією, і повідомив, що російські війська намагаються вивезти тіла загиблих у бою з цього району.

Також російські блогери також стверджували, що окупанти закріплюються на південно-східних околицях Авдіївки, зокрема, вздовж вулиці Колосова, хоча ISW не бачив візуальних доказів того, що російські війська діють на вулиці Колосова або поблизу неї.

Український Генеральний штаб повідомляв, що українські сили відбили російські атаки біля самої Авдіївки, на схід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки), на південь від Північного (5 км на захід від Авдіївки), а також біля Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки) і Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки).