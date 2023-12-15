ДПСУ про блокаду польського кордону: є позитивна динаміка

Польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, але є позитивна динаміка збільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті "Ягодин".﻿﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

Найбільш непростою ситуація залишається на кордоні з Польщею. Три напрямки: Рава-Руська, Краківець та Шегині продовжують блокуватися представниками польських перевізників та фермерів.

Станом на ранок 15 грудня, за інформацією від польських прикордонників, в чергах на цих трьох напрямках перебуває в бік України приблизно 2600 вантажівок. Найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині".

"Але можу сказати, що є досить добра, позитивна динаміка по ПП "Ягодин". Як відомо, його розблокували 11 грудня. Поступово з кожним днем вантажопотік зростав. І за вчорашній день цей напрямок перетнуло більше 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки. Більше – в напрямку України.

І це, власне, практично ті показники, які були до блокування 6 листопада. В черзі, звісно, ще перебуває велика кількість транспортних засобів (1700 на території Польщі в бік України), але якщо забезпечуватиметься і в подальшому такий рух, то це дозволятиме швидше перетинати кордон в обидва боки", – зазначив Демченко.