Аргентина вирішила передати Україні два російські гелікоптери – ЗМІ

Уряд Аргентини вирішив передати Україні два гелікоптери Мі-171Е.﻿ Про це пише видання Pucara Defensa, повідомляє Ділова столиця.

Раніше Аргентина придбала 2 гелікоптери Мі-171Е у Росії для транспортних місій та пошуково-рятувальних операцій в Антарктиці. Планували купити ще 3, але попередню угоду щодо цього так і не реалізували.

Тепер від експлуатації гелікоптерів вирішили відмовитися — вони не пройшли чергову регламентну перевірку: спочатку через проблеми з боку Росії, а пізніше через запроваджені проти неї санкції.

США пропонували Аргентині передати цю техніку Україні, але минулий уряд був проти. Наразі тривають переговори щодо того, аби вартість гелікоптерів була вирахована як знижка з перших платежів під час купівлі Аргентиною літаків F-16 у США.

Мі-171Е мають додаткові паливні баки, тож можуть літати на великі відстані. Також — обладнані вантажним краном, метеорологічним радаром та аварійними поплавцями.