Уночі ППО знищила всі "Шахеди", які атакували Україну – Повітряні сили
У ніч на 15 грудня росіяни завдали чергового удару безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі 14 "Шахедів".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Противник запустив ударні безпілотники з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – рф).
"Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей", – йдеться в повідомленні.