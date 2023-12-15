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Уночі ППО знищила всі "Шахеди", які атакували Україну – Повітряні сили

Уночі ППО знищила всі "Шахеди", які атакували Україну – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 15 грудня росіяни завдали чергового удару безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі 14 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Противник запустив ударні безпілотники з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – рф). 

"Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей", – йдеться в повідомленні.

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