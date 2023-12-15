ЗСУ за добу ліквідували 1000 окупантів та знищили 38 бронемашин – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 1090 російських окупантів, а також знищили 14 танків, 38 бронемашин, 11 артсистем, 20 безпілотників та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 343 890 (+1 090) осіб,
- танків − 5 706 (+14) од,
- бойових броньованих машин − 10 654 (+38) од,
- артилерійських систем − 8 099 (+11) од,
- РСЗВ − 920 (+0) од,
- засобів ППО − 605 (+0) од,
- літаків − 324 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 226 (+20) од,
- крилатих ракет − 1 608 (+2) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 699 (+24) од,
- спеціальної техніки − 1 189 (+4) од.