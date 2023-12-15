Байден та Ердоган обговорили вступ Швеції до НАТО

Президент США Джо Байден і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову, у якій однією з центральних тем було завершення вступу Швеції у НАТО, повідомляє Європейська правда.

Лідери "обговорили важливість посилення НАТО, у тому числі важливість якнайшвидше привітати Швецію як союзника і надалі покращувати сумісність Туреччини з НАТО", – зазначають у комюніке Білого дому.

Також домовилися про наступні контакти для підготовки до саміту НАТО у липні 2024 року, що пройде у Вашингтоні.

В обговоренні подій на Близькому Сході Байден наголосив, що США підтримують право Ізраїлю захищатися. Також лідери обговорили зусилля для збільшення гуманітарної допомоги цивільному населенню сектора Гази, його захисту, та необхідність "політичного горизонту" для палестинців.

Ердоган наголошував на потребі якнайшвидше "зупинити людську трагедію" у Газі та заявив, що перемир’я швидко стало би можливим, якби США припинили безумовно підтримувати Ізраїль, повідомляє Anadolu. Лідер Туреччини заявив, що США мають якнайшвидше забезпечити припинення вогню у регіоні і це "історична відповідальність" Вашингтона.

Також Ердоган наполягав на тому, що бачить найкращим рішенням створення держави Палестина зі столицею у Єрусалимі.

Зазначають, що обговорювалося також питання F-16 для Туреччини.