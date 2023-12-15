"Укренерго" приєднався до європейської мережі операторів електроенергії

Асамблея Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) схвалила набуття українським оператором НЕК "Укренерго" статусу повноцінного члена, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Таким чином, з 1 січня 2024 року НЕК "Укренерго" стане 40-м членом організації" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, робота з інтеграції Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України до європейських мереж була розпочата у 2002 році. Повномасштабне вторгнення РФ прискорило об’єднання ОЕС України з європейськими електричними мережами. Було ухвалено рішення найскоріше від’єднатися від енергосистеми РФ і Білорусі та синхронізуватися з європейськими мережами (ENTSO-E). Це було зроблено на рік раніше запланованого терміну.

"Набуття членства українським системним оператором в ENTSO-E є вагомим кроком для енергетичної галузі України, оскільки сприятиме зміцненню енергетичної системи, забезпеченню її надійності, особливо в умовах воєнного стану та ворожих атак на енергетичну інфраструктуру" , - зазначили в "Укренерго".

Що таке ENTSO-E

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) - це організація, що об'єднує операторів систем передачі електроенергії в Європі. Основна мета ENTSO-E полягає в забезпеченні надійності та ефективності європейських систем електропередачі.

Країни Європейського Союзу та країни, що мають зв'язки з європейською системою електропередачі, співпрацюють через ENTSO-E для забезпечення стабільності та координації управління електропередачею. ENTSO-E виконує роль форуму для обговорення та прийняття рішень з питань, пов'язаних з електропередачею, а також розробляє стандарти і рекомендації для операторів систем електропередачі.

Однією з ключових функцій ENTSO-E є розробка та підтримка різноманітних планів для розвитку європейської інфраструктури електропередачі, що дозволяє забезпечити високий рівень надійності та ефективності в енергетичній системі Європи.