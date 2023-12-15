У Польщі виробники хочуть заборонити ввезення цукру з України

Об’єднання польських виробників цукрового буряка звернулися до нового міністра сільського господарства з проханням заборонити імпорт до Польщі українського цукру, тому що це загроза для їхнього бізнесу, повідомляє Економічна правда.

"Останніми місяцями у Польщі та інших сусідніх з Україною державах спостерігалося суттєве зниження цін на цукор, що ставить польську індустрію у менш конкурентне становище, порівняно з країнами Західної Європи" , – заявляють в асоціації.

Підприємці вимагають заборонити імпорт українського цукру у Польщу, наводячи приклад Словаччини та Угорщини, та вважають, що рішення ЄС про скасування квот для імпорту сільськогосподарської продукції України не має продовжуватися, коли сплине термін його дії у червні 2024 року.

Виробники просять нового міністра сільського господарства Чеслава Сєкєрського заборонити імпорт українського цукру та просувати у Брюсселі скасування рішення про необмежений доступ української сільгосппродукції на ринок ЄС, повернувши квоти, які існували раніше.

Представник Польської селянської партії Кшиштоф Пащик у відповіді на питання про потенційне ембарго сказав, що "не думає, що ембарго є правильним рішенням" і питання потрібно буде вирішувати у перемовинах з Україною та Євросоюзом.

"Нам потрібні хороші, конструктивні перемовини з українською стороною. Останнім часом у наших відносинах було забагато поганих емоцій. Ми підтримуємо Україну, підтримуємо її у боротьбі з Росією, але й повинні м’яко наголошувати, що деякі наші інтереси не можна ставити під загрозу" , – зазначив він.

Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави – Польща, Словаччина та Угорщина – у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт на певні види продукції.