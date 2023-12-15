У ДПСУ пояснили, що передбачає спеціальний прикордонний режим

Згідно зі змінами до прикордонного режиму, затвердженими нещодавно урядом, для перебування у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону тепер необхідно мати дозвіл органу Держприкордонслужби.﻿﻿ Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

Кабмін постановою № 1292 від 7 грудня вніс зміни до своєї постанови від 27 липня 1998 р. № 1147 "Про прикордонний режим".

Як розтлумачив Демченко, зміни передбачають обмеження у вільному в'їзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі (це ділянка місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).

Обмеження полягають у тому, що відтепер громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Державної прикордонної служби України (прикордонний загін відповідного регіону –ред.).

Це стосується як фізичних так і юридичних осіб. Дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника.

Громадяни України, які мають намір в'їжджати до прикордонної смуги, мають подати до прикордонного загону перелік відповідних документів для отримання відповідного дозволу або якщо планують анулювати такий дозвіл.

Нормами законодавства визначено, що орган Державної прикордонної служби не пізніше 10 робочих днів з дня надходження звернення про надання/визнання недійсним дозволу та документів, що додаються до нього (перелік передбачений прийнятими змінами), приймає рішення про надання дозволу, про відмову в наданні дозволу або про визнання наданого дозволу недійсним.

Важлива ремарка: форма рішення про надання/відмову в наданні або визнання дозволу недійсним буде встановлена Міністерством внутрішніх справ.

Про прийняте рішення (дозволу, відмови або анулювання дозволу) орган ДПСУ має повідомити заявника не пізніше наступного робочого дня після ухвалення рішення (використовуючи канал зв’язку, зазначений у зверненні).

В контексті зазначеного прикордонники вказують, що відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про державний кордон України" до прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення.

Щодо цього, як пояснив Демченко, умовно, якщо громадянин України приїжджає на певний курорт, розташований у населеному пункті в межах прикордонної смуги (5 кілометрів), дозвіл ДПСУ йому не потрібен. Водночас, якщо йому забагнеться відвідати місцевість поза цим населеним пунктом, дозвіл охоронців кордону йому буде конче необхідним.

Окремо Кабмін визначив категорію осіб, яким дозволи на перебування в прикордонних смугах отримувати не потрібно. Зокрема це:

- особи, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон;

- водії вантажівок та особи, що їх супроводжують, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;

- особи, якій пересуваються транспортними засобами від одного до іншого населеного пункту поблизу лінії прикордоння, шляхами, які можуть заходити за цю лінію, за умови не зупинятися на таких діянках;

- інші особи згідно з визначеним переліком (народні депутати, представники органів місцевох влади та інші чиновники чи правоохоронці).

У ДПСУ наголошують: заразом, авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні, водолазні роботи, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з парашутів та інша діяльність (передбачена п. 17 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147) у межах прикордонної смуги має також проводитися з дозволу та після інформування відповідно органу Державної прикордонної служби перед безпосереднім провадженням такої діяльності.

Тобто, якщо вам раптом заманеться стрибнути з парашутом, зануритися під воду, чи "зібрати гербарій" у прикордонній смузі, вам потрібно отримати дозвіл ДПСУ та попередити прикордонників про свою діяльність як мінімум за 24 години до цього.

За словами речника ДПСУ, крім цього, урядом встановлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30–50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацією і Республікою Білорусь – шириною до 2 кілометрів, які надано в постійне користування військовим частинам ДПСУ для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Що це означає: якщо ви мешканець прикордонної смуги (5 кілометрів), для в'їзду в свій населений пункт – дозвіл вам не потрібен, лиш якщо ви звісно перебуватимете виключно в межах населеного пункту. Але поза межами НП, якщо ця територія визнана законодавством як така, що її надано в постійне користування військовим частинам ДПСУ, там ви не маєте права ступати і наближатись до кордону. На мирній ділянці кордону ця смуга може бути 30–50 метрів вздовж державного кордону, а в прилеглих територіях до РФ і Білорусі – до 2 кілометрів.

Демченко додав, що дозвільні документи після затвердження в МВС матимуть стандартизований вигляд і відрізнятимуться терміном дійсності, який буде зазначатися стосовно різних випадків (якщо мешкаєш у прикордонному населеному пункті чи вирішив одноразово завітати до прикордонної зони – ред.)