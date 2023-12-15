У Білому домі відреагували на заяви Путіна про війну з Україною

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що диктатор Володимир Путін на "прямій лінії" 14 грудня ще раз підтвердив свою мету завоювати Україну і підкорити її народ. Про це на брифінгу заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Путін сказав, що "мир настане лише тоді, коли Росія досягне своєї мети".

"Ми всі знаємо, що це означає. Але я дуже сподіваюся, що ті республіканці в Палаті представників, які протягом кількох місяців тримали у заручниках найважливішу допомогу Україні, почули послання Путіна голосно та зрозуміло" , – сказав Кірбі.

Він зазначив, що коли Конгрес вирушає на канікули, українці продовжують відбивати агресію Росії, зазнаючи нових атак з повітря.

"І їм доведеться зіткнутися з ще більшою смертю та руйнуваннями для своїх сімей та своєї батьківщини. Їм потрібна наша допомога. І це їм потрібно зараз. Якщо цього недостатньо, щоб торкнутися вас або передумати, подумайте тут про наші власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, відбувається не тільки з Україною. Це не зовнішня війна. Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомагали будувати. Він кидає виклик Статуту ООН. Він кидає виклик самому поняттю суверенітету" , — заявив представник Білого дому.

Чиновник підкреслив, що США не можуть дозволити собі не допомагати Україні, а диктатори продовжують діяти, якщо не розплачуються за свою агресію.