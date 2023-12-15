Конгрес схвалив закон про заборону виходу США з НАТО

Конгрес США схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників, повідомляє Європейська правда.

Цей захід, ініційований сенаторами від демократів та республіканців відповідно, Тімом Кейном та Марко Рубіо, включили до щорічного Акту про асигнування на національну оборону, який у четвер ухвалив Конгрес та, як очікується, буде підписаний президентом Джо Байденом.

Це положення підкреслює прихильність Конгресу до НАТО, який критикував колишній президент США Дональд Трамп під час його перебування на посаді.

"НАТО залишається сильним у відповідь на війну Путіна в Україні та виклики, що зростають в усьому світі" , – сказав Кейн у своїй заяві.

За його словами, закон підтверджує підтримку США Альянсу, який має фундаментальне значення для американської національної безпеки, а також посилає потужний сигнал авторитарним режимам у всьому світі, що вільний світ залишається єдиним.

Водночас Рубіо заявив, що це рішення є важливим інструментом для нагляду з боку Конгресу.

"Ми повинні гарантувати, що захищаємо наші національні інтереси та безпеку наших демократичних союзників" , – сказав він у своїй заяві.

Трамп, який є лідером підтримки в президентських перегонах за номінацію від Республіканської партії, надіслав неоднозначні повідомлення щодо НАТО, через що його критики висловили побоювання, що він відмовиться від зобов'язань Вашингтона щодо угоди про взаємну оборону Альянсу або повністю виведе з нього США.

Водночас прихильники експрезидента стверджують, що його жорсткі заяви та критика Альянсу надихнули країни-члени виконати свої зобов'язання щодо досягнення 2% оборонних витрат, полегшивши тягар для Сполучених Штатів.