Орбан назвав умову для розблокування 50 млрд євро для України

Будапешт не підтримає новий пакет допомоги Україні від Європейського Союзу, допоки блок не виплатить усі кошти, заморожені для Угорщини. На вступ України також може бути накладено вето.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Це чудова нагода для Угорщини дати зрозуміти, що вона має отримати все, що їй належить" , - заявив угорський прем'єр-міністр у своєму щотижневому радіоінтерв'ю з Брюсселя.

Коли лідери ЄС знову зустрінуться на початку наступного року, щоб розглянути пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, Угорщина спочатку подбає про те, щоб отримати усі свої кошти, сказав Орбан.

Європейська комісія цього тижня погодилася розблокувати третину приблизно з 30 млрд євро, які були заморожені через проблеми з верховенством закону і хабарництва після того, як Угорщина прийняла зміни, пов'язані з судовою системою.

Можливості для вето на вступ України

Хоча Угорщина утрималася під час голосування щодо переговорів про членство України в ЄС, що дало можливість їх розпочати, Орбан заявив, що, як і раніше, виступає проти цього рішення і готовий накласти вето на вступ України на пізнішому етапі процесу.

"Буде ще 75 випадків, коли країна зможе це зупинити. Я не хотів брати це на совість країни, Угорщина не хоче брати участь у цьому рішенні. Я вийшов із кімнати, щоб вони могли зробити це самі" , - сказав він.

За його словами, заперечення можуть бути висловлені будь-якої миті під час серії переговорів, остаточне рішення буде винесено національними парламентами, і угорський парламент зможе ветувати членство України.