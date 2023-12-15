Bild: РФ планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в разведке ФРГ написал, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Москва и правда хочет продвигаться на фронте, повідомляє Ліга.net.

Издание сообщило, что по данным немецкой разведки, в Кремле рассчитывают на снижение поддержки Украины со стороны Запада, а также на имитацию переговоров, чтобы запутать мировое сообщество насчет "мирных намерений" России.

Отмечается, что на самом деле, РФ не планирует никакого перемирия и разрабатывает новый среднесрочный план войны против Украины.

План заключается в том, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также дойти до реки Оскол в Харьковской области до конца 2024 года. Также до конца 2026 года враг хочет наступать дальше, чтобы захватить Харьков, Днепр и Запорожье.

В Херсонской области россияне планируют удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу.

"Все восточные территории левее Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом. Власти РФ готовы ежегодно терять в Украине до 100 000 солдат" , — заявляет Bild.

Представителю ГУР Андрей Черняк подтвердил намерения оккупантов продвигаться на фронте дальше, но отметил, что у России нет необходимых для этого военных ресурсов.

"Путин вчера на пресс-конференции все озвучил. Они будут пытаться и собираются идти дальше, но достаточных сил и средств не имеют" , — сказал Черняк.

Одновременно начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году.