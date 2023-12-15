Україна отримає від Світового банку $1,34 млрд допомоги

Світовий банк оголосив у четвер, 14 грудня, про виділення 1,34 мільярда доларів США додаткової фінансової допомоги для забезпечення надання критично важливих державних послуг на національному та регіональному рівнях в Україні, повідомляє Укрінформ.

"Цей пакет фінансування в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE)" передбачає подальшу підтримку виплати пенсій людям похилого віку, грантову підтримку внутрішньо переміщених осіб, виплату заробітної плати вчителям та працівникам служб з надзвичайних ситуацій" , - йдеться у повідомленні.

Пакет фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 мільярда доларів США, підкріпленої кредитними коштами Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.

Пакет включає також грант у розмірі 190 млн дол. США від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF); грант у розмірі 20 млн дол. США від уряду Швейцарії; та грант у розмірі 50 млн дол. США від уряду Сполучених Штатів Америки.

Кошти будуть перераховані уряду України після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження прийнятних витрат.