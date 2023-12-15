Японія додала 57 російських компаній у санкційний список
Уряд Японії у п’ятницю, 15 грудня, запровадив нові обмежувальні заходи щодо Росії за її війну проти України, повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що офіційний Токіо додав до свого санкційного списку ще 57 компаній з Росії та шість компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Сирії та Узбекистану.
Загалом Японія наклала заборону на експорт для 494 російських компаній, 27 білоруських і ще шести з інших країн.
Токіо вже заморозив ряд активів російських фізичних і юридичних осіб, а також заборонив експорт товарів російським військовим компаніям та експорт будівельних та інженерних послуг.
Нові санкції набудуть чинності 22 грудня для російських компаній і 27 грудня - для інших компаній.