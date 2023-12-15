Майже 70% українців на боці Ізраїлю у війні з ХАМАСом − опитування

Переважна більшість українців – 69% – симпатизують Ізраїлю в ізраїльсько-палестинському конфлікті, і лише 1% симпатизують Палестині.﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, поведеного 29 листопада − 9 грудня, повідомляє Українська правда.

"69% українців симпатизують Ізраїлю. Лише 1% симпатизують Палестині. Водночас 18% респондентів відповіли, що вони в однаковій мірі симпатизують обом сторонам. Решта 12% не змогли визначитися зі своєю думкою" , – зазначили в КМІС.

Повідомляється, що у всіх регіонах більшість респондентів симпатизують насамперед Ізраїлю (і не більше 4% симпатизують насамперед Палестині).

КМІС також наводить для порівняння результати опитувань з цього ж питання у США, Великій Британії та Росії, які були проведені у листопаді та жовтні.

Зазначається, що українські соціологи спеціально використали такі ж формулювання для отримання порівнюваних результатів. Російський Левада-центр мав подібні формулювання, але замість опції "симпатизую обом сторонам" була опція "не симпатизую жодній стороні".

"Порівняно з усіма цими країнами Україна – найбільш проізраїльська. У США бачимо переважання тих, хто симпатизує Ізраїлю, але таких 38% (тобто менше половини). І хоча лише 11% симпатизують Палестині, але значна частина американців симпатизують обом сторонам (28%) чи "не змогли відповісти на запитання" (23%).

У Великій Британії взагалі частка тих, хто симпатизує Ізраїлю та Палестині, однакова – по 19%. Натомість по 31% або "симпатизують обом сторонам", або "не змогли відповісти на запитання" , – розповіли соціологи.

При цьому Росія – єдина з цих країн, де помітно більше симпатизують Палестині (21%), а не Ізраїлю (6%). Хоча більшість росіян (66%) взагалі відповіли, що не симпатизують нікому.

Дослідження тривало 29 листопада − 9 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 031 респондента у віці від 18 років, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,5% − для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.