Китай завербував бельгійського політика для розколу Заходу – розслідування

Китай понад три роки використовував бельгійського ультраправого політика Франка Креєльмана як агента розвідки в межах своїх спроб впливати на рішення країн Заходу. Про це стало відомо зі спільного розслідування Financial Times, Spiegel та Le Monde, повідомляє Європейська правда.

Журналісти отримали від західного джерела, що опікується питаннями безпеки, текстові повідомлення, датовані з 2019-го по кінець 2022 року.

Як свідчить розслідування, офіцер шпигунського агентства Міністерства державної безпеки (МДБ) Китаю Даніель Ву підштовхував колишнього бельгійського сенатора Франка Креєльмана впливати на дискусії в Європі з різних питань – від утисків демократії в Гонконзі до переслідування уйгурів у Сіньцзяні.

Оскільки канцлер Німеччини Олаф Шольц збирався відвідати Китай наприкінці 2022 року, Ву попросив Креєльмана переконати двох правих депутатів Європарламенту публічно заявити, що США та Велика Британія підривають європейську енергетичну безпеку, однак жодних заяв зрештою зрблено не було.

"Наша мета – розколоти американсько-європейські відносини" , – писав Ву Креєльману в текстовому повідомленні.

За словами представників розвідки чотирьох західних країн, Ву працює в Чжецзянській філії МДБ. Західні розвідки також відстежили його діяльність у Польщі та Румунії.

Під час одного з текстових обмінів, які наводять видання, у 2021 році Ву сказав бельгійському політику, що йому доручили "атакувати Адріана Ценца" – дослідника, який допоміг розкрити, як Китай тримає в неволі сотні тисяч представників уйгурської меншини у своєму віддаленому регіоні Сіньцзян.

Як свідчать повідомлення, Ву також попросив Креєльмана допомогти зірвати конференцію на Тайвані, і вони обговорили можливість заплатити посереднику, щоб той вплинув на католицького кардинала та застеріг його від політизації Covid-19, оскільки КНР опинилася під тиском через вірус, який з'явився в Ухані.

Незрозуміло, як і коли Креєльман був завербований, зазначають автори публікації. Його стосунки з Ву, схоже, підтримувалися дистанційно, за винятком поїздки до курортного міста на острові Хайнань Санья у 2019 році для зустрічі з куратором розвідки, вказує FT.

Схоже, що Креєльман не мав особливого успіху у виконанні завдань, які Ву ставив перед ним, йдеться в матеріалі, адже у червні 2021 року, наприклад, той зізнався, що "безуспішно намагався протистояти" резолюції в бельгійському парламенті, яка оголосила, що уйгури перебувають під загрозою геноциду.

Текстові повідомлення, доступ до яких отримали видання, детально розкрили, як китайська розвідка намагається маніпулювати політичними дискусіями в усьому світі на користь Пекіна – проблема, на яку все частіше звертають увагу західні спецслужби.

Операція МДБ в Європі висвітлила одну з визначальних рис китайського шпигунства – широкомасштабні операції впливу, спрямовані на формування політичних дискусій, які простягаються від Оттави до Лондона і Канберри. Вашингтон також неодноразово попереджав про приховані спроби Пекіна втрутитися у вибори.

За словами одного з ексспівробітників ЦРУ з досвідом роботи в Європі, оперативники МДБ, як правило, зосереджуються на вербуванні політиків нижчого рангу, "які симпатизують справі Китаю або отримують вигоду від китайської щедрості".