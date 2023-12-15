Лідери ЄС схвалили нові санкції проти РФ без канцлера Австрії – ЗМІ

Лідери Європейського Союзу у ніч проти 15 грудня погодили 12-й пакет санкцій проти Росії, повідомляється в комюніке їхнього саміту. Причому це відбулося без прем'єра Австрії Карла Негаммера в залі. Про це пише Politico, повідомляє Ліга.Фінанси.

Австрія намагалася заблокувати ухвалення 12-го пакета санкцій, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку міжнародних спонсорів війни НАЗК.

За словами дипломатичних джерел Politico, голосування за 12-й пакет санкцій без Негаммера вийшло випадковим – канцлер вийшов з кімнати, щоб поговорити з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про вступ Румунії й Болгарії в Шенгенську зону.

Але його відсутність під час ухвалення рішення нагадало момент, коли лідери країн ЄС вирішили почати переговори про вступ України – тоді з зали вийшов прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який обіцяв блокувати це питання.

У жовтні глава МЗС Австрії Александр Шалленберг розкритикував чорний список НАЗК на зустрічі європейських міністрів у Києві. А протягом останніх тижнів офіційні особи Австрії висловлювали свої занепокоєння з приводу списку на зустрічах в Брюсселі. Raiffeisen Bank – єдина австрійська компанія в у цьому переліку.