НБУ ініціює приєднання України до Єдиної зони платежів в євро

Національний банк у 2024 році планує ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA).﻿ Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Економічна правда.

14 грудня Європейська Рада прийняла рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС.

Пишний наголосив, що метою Нацбанку є забезпечення досягнення відповідності національної системи регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг європейським нормам і стандартам через імплементацію відповідного законодавства ЄС.

"Так, ми суттєво просунулися в удосконаленні законодавства для небанківського сектору і вже з початку наступного року починається перехідний період для страхового ринку, який у підсумку має привести нас до повної відповідності європейським стандартам регулювання і нагляду" , - додав він.

Також регулятор підтримуватиме високий темп модернізації банківського законодавства. Зараз у нас на черзі удосконалення вимог до структури капіталу банків, що додатково підвищить надійність нашої банківської системи.