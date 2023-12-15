Президент Польщі привітав Україну та Молдову з відкриттям переговорів з ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням лідерів ЄС почати з обома державами переговори про вступ, повідомляє Європейська правда.

Дуда назвав рішення Європейської ради про відкриття переговорів історичним та зазначив, що Польща завжди виступала за розширення Євросоюзу.

"Багато хто не вірив, що це можливо, коли ми починали боротьбу за відкриття переговорів з Україною. Вітання Володимиру Зеленському і Маї Санду!" , – написав він.

A historic decision by the European Council on opening accession negotiations with Ukraine and Moldova! Poland has always supported the enlargement process. Many didn’t believe when we started the fight to launch negotiations with Ukraine. Congratulations @ZelenskyyUa… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 15, 2023

Нагадаємо, ввечері 14 грудня лідери ЄС ухвалили рішення почати з Україною та Молдовою переговори про вступ до Євросоюзу, а Грузії – надати кандидатський статус.

Ухвалення цього рішення до останнього було під питанням через категоричну позицію угорського прем’єра Віктора Орбана. Проте угорський лідер свідомо вийшов із зали перед голосуванням, і таким чином це дало можливість решті держав ЄС схвалити це питання. Опісля Орбан продовжив висловлювати свою незгоду з початком переговорів з Україною.