Президенти Венесуели та Гаяни домовилися не застосовувати силу

Лідери Венесуели і Гаяни заявили в четвер, що не будуть застосовувати силу один проти одного, і домовилися створити спільну комісію для вирішення територіальної суперечки, повідомляє Укрінформ.

Позиції двох країн щодо регіону Ессекібо, який належить до Гаяни і за анексію якого проголосувала Венесуела, залишаються розбіжними. Після одноденного саміту, який відбувся на карибському острові Сент-Вінсент і Гренадіни, сторони підписали спільну декларацію і опублікували підсумки зустрічі, зауваживши, що суперечка має бути вирішена Міжнародним судом ООН.

У спільній декларації обидві країни домовилися "не погрожувати і не застосовувати силу одна проти одної за жодних обставин" і "утримуватися, як словами, так і діями, від ескалації будь-якого конфлікту або розбіжностей, що виникають внаслідок будь-яких суперечностей між ними". Обидві країни також домовилися знову зустрітися в Бразилії в наступні місяці "для розгляду будь-якого питання, що має наслідки для спірної території".

На пресконференції, яка передувала зустрічі, президент Гаяни Ірфаан Алі заявив журналістам, що "Гаяна не збирається відступати від своїх зобов'язань щодо забезпечення того, щоб ця справа була вирішена Міжнародним судом ООН і щоб результати розгляду цієї справи в Міжнародному суді ООН поважали всі" .

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про приєднання до Венесуели частини Гаяни. 7 грудня він наказав державним нафтовим компаніям видати ліцензії на видобування у регіоні Ессекібо корисних копалин та запропонував Національній асамблеї ухвалити закон про приєднання регіону до Венесуели.

Пізніше він оголосив про створення "нового штату" в регіоні Ессекібо, який належить Гаяні.