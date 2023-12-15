На Таврійському напрямку три дні поспіль по 80 ворожих штурмів – Тарнавський

Російські війська ведуть активні штурмові дії на Таврійському напрямку, три дні поспіль ворог здійснює по 80 атак, в основному на Донеччині, за підтримки бронетехніки.﻿﻿ Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, повідомляє Українська правда.

"Окупанти не зменшують кількості бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ Таврія. Три дні поспіль – близько 80 штурмових дій щодобово. Переважна більшість – на Донеччині". Штурмові групи в основному до 20 чоловік. Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Вчора знову відбулось збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби" , – заявив Тарнавський.

За словами командувача, в операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби російські загарбники завдали 15 авіаударів, провели 76 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл.

"Наші воїни стійко тримають оборону" , - підкреслив Тарнавський.

Він додав, що лише за минулу добу загальні втрати окупантів склали 414 осіб.

Також було знищено 23 одиниці військової техніки. Зокрема, 1 танк, 10 ББМ, 2 артсистеми, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобілі, 2 одиниці спецтехніки та 2 склади боєприпасів. Ще 20 одиниць техніки ворога пошкоджено.