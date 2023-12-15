Велика Британія запровадила нові санкції щодо Ірану

Велика Британія запровадила новий режим санкцій проти Ірану, які набули чинності сьогодні та надають Лондону широкі повноваження для підриву ворожої діяльності країни у Великій Британії та в усьому світі, повідомляє Європейська правда.

Згідно з повідомленням, санкції спрямовані проти осіб, які приймають рішення в Ірані, та тих, хто виконує його вказівки, а також включають нові обмеження на іранську програму безпілотників і судноплавство.

У координації зі США перший пакет санкцій спрямований проти керівника іранського Корпусу вартових ісламської революції та осіб, пов'язаних з палестинськими терористичними угрупованнями ХАМАС та "Ісламський джихад".

Оголошений ще влітку, режим санкцій був розроблений у відповідь на безпрецедентні загрози з боку іранського режиму, включаючи спроби підірвати мир та безпеку на всьому Близькому Сході, а також змови з метою вбивства людей на території Великої Британії.