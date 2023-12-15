Німеччина замовила для України виробиництво майже 70 тисяч боєприпасів

Німеччина поставить Україні додаткові 155-міліметрові боєприпаси для захисту від російської агресії. Бюджетний комітет Бундестагу Німеччини схвалив рамкову угоду щодо виробництва артилерійських снарядів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з повідомленням, французька оборонна компанія поставить 68 тисяч фугасних снарядів для українських збройних сил на суму 278 млн євро. Держави-партнери отримають допомогу у вигляді військової техніки та матеріалів у рамках ініціативи уряду Німеччини.

Боєприпаси калібру 155 міліметрів стріляють, наприклад, із самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000. Німеччина поставила Україні 14 самохідних гаубиць, які добре зарекомендували себе у боях. Крім того, українські екіпажі проходять навчання у Німеччині.

Рамкова угода з виробником передбачає можливість виробництва та постачання до 350 тисяч снарядів. Інші країни також можуть взяти участь у проєкті, оскільки він є частиною ініціативи ЄС щодо прискорення постачання, закупівлі та виробництва боєприпасів для України. Йдеться також про збільшення виробництва боєприпасів у Європі у довгостроковій перспективі, щоб держави-члени ЄС могли поповнити свої запаси боєприпасів.