Лише 8% бізнесу позитивно оцінюють податкове законодавство України

Лише 8% бізнесу в Україні вважають, що податкова система країни є сприятливою для розвитку справи.﻿ Це показало щорічне дослідження "Податковий індекс" від Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), повідомляє Економічна правда.

52% опитаних оцінили поточний податковий режим в Україні як задовільний, 40% вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу та залученню інвестицій, і тільки 8% – що він сприяв розвитку їхнього бізнесу.

Інтегральна оцінка індексу знизилась до 2,85 бала з 5 можливих та продовжує перебувати у негативній площині (2,97 бала у 2022 році).

Цьогоріч найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, отримала якість податкового законодавства – 2,63 бала. Зокрема, 39% оцінюють її негативно, і 52% – задовільно.

Порівняно з минулим роком знизилась кількість тих, хто вважає податкове законодавство якісним – з 26% до поточних 9%. Найбільший негативний вплив на якість законодавства, на думку респондентів, мають постійні зміни, протиріччя і неоднозначні положення та його складність.

42% респондентів вважають процедуру адміністрування податків і підготовки податкової звітності обтяжливою. Цей фактор отримав оцінку 2,67 бала. Так само як і минулого року, 41% оцінюють цю процедуру задовільно.

Тільки 17% вважають процедуру адміністрування податків легкою (20% у 2022 році). Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, поспішне запровадження нових правил та недостатність часу для пристосування до них, а також їх незрозумілість.

Майже незмінною залишилась оцінка якості податкового обслуговування – 3,03 балів.

Близько половини респондентів, а саме 48% вважають якість обслуговування задовільною, 31% – задоволені обслуговуванням і 21% – не задоволені.

За відгуками 46% респондентів, їм було легко сконтактувати з податковою службою і тільки 16% було складно це зробити. У 17% опитаних компаній питання були вирішені задовільним чином, у 63% – частково.

Оцінка фіскального тиску отримала найкраще значення – 3,07 балів. Втім учасники опитування повідомили про збільшення фіскального тиску порівняно з минулим роком.

Кількість респондентів, що не відчули жодних проявів тиску по відношенню до своєї компанії залишається низькою – лише 7% відзначили відсутність тиску (для порівняння – 4% у 2022 році та 36% у 2021 році). Чверть опитуваних повідомляють про відчутний фіскальний тиск, 40% – про помірний.

Серед проявів фіскального тиску бізнес виділив необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами – про це повідомляють 64% опитаних. Суттєво зросла кількість скарг на необґрунтовані інформаційні запити (55%) та штучне блокування податкових накладних (41%). Минулого року таких було 27% та 23% відповідно.

Серед опитаних компаній 52% повідомляють, що у 2023 році вони стикались з проблемою блокування ПДВ накладних, 21% – з недотриманням строків валютного контролю по ЗЕД та застосування пені. По 17% опитаних повідомили про проблеми отримання відшкодування ПДВ та порушення з боку податкової у проведенні перевірок (зокрема, у сфері підакцизних алкогольних та тютюнових товарів, підакцизного палива, РРО/ПРРО).